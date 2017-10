Bror van der Zijde na drie jaar terug bij Nederlandse bobsleeërs

WADDINXVEEN - De Nederlandse viermansbob start het nieuwe seizoen met vijf man. Naast piloot Ivo de Bruin en de Waddinxveense remmer Bror van der Zijde zijn Janko Franjic, Jeroen Piek en Dennis Veenker geselecteerd. Voor de 28-jarige Van der Zijde betekent dat na drie jaar een terugkeer in het Nederlands bobsleeteam.

'Vijf gelijkwaardige mannen en ik spreek dan ook niet van vier en een reserve, maar van één team. Zij trainen nu gezamenlijk en houden elkaar sterk en scherp. Met deze mannen beginnen we over een kleine maand aan het wereldbekerseizoen in Lake Placid', aldus bondscoach Tom de La Hunty maandag tijdens de presentatie van het team in Lillehammer.Van der Zijde kwam de afgelopen drie jaar uit voor Zwitserland, maar maakte in juni bekend weer deel te willen uitmaken van het Nederlandse team. Bij de Spelen van 2014 werkte hij nog samen met piloot Edwin van Calker.De Bruin en Van der Zijde zaten al eerder bij elkaar in de bob. In 2013 behaalden ze brons bij de wereldkampioenschappen voor junioren. Het doel van de Nederlanders is nu kwalificatie voor de Winterspelen in februari in Pyeongchang.