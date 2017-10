Jackson nieuwe schipper van Team AkzoNobel

DEN HAAG - Brad Jackson is de nieuwe schipper van Team AkzoNobel, dat zondag in Alicante begint aan de Volvo Ocean Race. De 49-jarige Nieuw-Zeelander is de opvolger van de Nederlander Simeon Tienpont, die afgelopen vrijdag verrassend op non-actief werd gezet wegens contractbreuk.

Jackson behoorde al tot de bemanning van de Nederlandse boot. Het wordt zijn eerste avontuur als schipper in de zeilrace om de wereld. Als bemanningslid heeft hij er al zes op zijn naam staan. Drie keer zat hij aan boord van het winnende jacht. Jackson was tijdens de vorige editie van de Volvo Ocean Race (2014-2015) de coach van de Zweedse vrouwenboot SCA.'Het is voor mij een voorrecht om een team te leiden dat zó getalenteerd en gemotiveerd is als deze bemanning, zowel op het water als op het land', liet Jackson weten. 'Simeon Tienpont verdient alle waardering voor de samenstelling van deze ploeg. Na zijn vertrek hebben we moeilijke tijden doorgemaakt, maar ik ben er trots op hoe ons team heeft gereageerd. We gaan ons nu volledig richten op de race.'Tienpont liet eerder op maandag nog weten dat hij bereid was om terug te keren als schipper van 'zijn' team. Hij ontkende de beschuldigingen over de schending van financiële afspraken. Volgens de afgezette schipper zou AkzoNobel juist nalatig zijn geweest.Daardoor kon Tienpont onder meer de salarissen van zijn bemanning, die onder contract stonden van zijn bedrijf Steam Ocean, in de afgelopen maanden niet betalen. De 35-jarige Zuid-Hollander hoopte maandag nog op een snelle oplossing van het conflict, maar door de promotie van Jackson kan hij een rentree als schipper bij Team AkzoNobel vooralsnog vergeten.De Volvo Ocean Race start dit jaar in Alicante, om na 46.000 zeemijlen en stops in twaalf wereldsteden te finishen in de haven van Scheveningen. In 2015 fungeerde de haven als pitstop voor de mondiale zeilrace. Daar kwamen toen in drie dagen tijd meer dan 125.000 m