Overleden raadslid Leo Geubbels zou koninklijk onderscheiden worden

Leo Geubbels. (Foto: Westland Verstandig)

WESTLAND - De zondagochtend overleden Leo Geubbels (62) uit Honselersdijk heeft postuum een koninklijke onderscheiding gekregen. Het raadslid van de gemeente Westland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat besluit was afgelopen donderdag genomen.





LEES OOK: Gemeenteraadslid Leo Geubbels (62) uit Westland overleden

Zijn familie heeft de oorkonde en bijbehorende versierselen overhandigd gekregen van de gemeente Westland. Geubbels was al sinds 2004 Westlands gemeenteraadslid. Daarnaast zette hij zich onder meer in voor de buurtpreventie in Honselersdijk.