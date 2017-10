Woonwagenbewoners Viaductweg: ‘Hek bij kamp moet blijven!’

DEN HAAG - De bewoners van het woonwagenkamp aan de Viaductweg in Den Haag zijn boos op de gemeente. De gemeente zou zonder overleg hebben besloten om een hek weg te halen dat aan het einde van het woonwagenkamp is neergezet om ongenode gasten buiten de deur te houden. Het hek moet weg omdat het een openbare weg blokkeert.

Het ongeveer drie meter hoge hek aan het einde van het kamp werd enkele maanden geleden door de bewoners geplaatst. De woonwagenbewoners besloten tot de plaatsing omdat ze de overlast van Oost-Europeanen die in de buurt wonen, zat waren. Deze Oost-Europese arbeidsmigranten zouden regelmatig het kamp opkomen en daar overlast veroorzaken. De bewoners van het kamp spreken over diefstal, vernielingen, openbaar dronkenschap en het lastig vallen van vrouwen.Hoewel het hek uitkomst leek te bieden lijkt de gemeente er nu toch vanaf te willen. Woonwagenbewoner Shirley Heesbeen: 'Een aantal dagen geleden hebben we bezoek gehad van een ambtenaar van de gemeente Den Haag. Die vertelde ons dat het hek weg moet, omdat het de openbare weg die door het kamp heengaat blokkeert. Ze willen er nu verkeerspaaltjes gaan neerzetten.'Maar volgens de woonwagenbewoners is dat geen oplossing. Heesbeen: Die paaltjes brengen niet de veiligheid die wij willen. Want dan hebben wij nog last van mensen die over het kamp heenlopen en waar wij zoveel overlast van hebben.Woonwagenbewoner Johan Hendriks: 'Het is heel simpel. Als het hek weggaat en er wordt ingebroken of de fiets van je kind wordt afgepakt. Dan ga ik hem toch achterna en dan loopt het misschien weer uit de hand. Dan kan je toch beter dat hek laten staan of een andere oplossing vinden, zodat wij toch onze veiligheid hebben hier.De gemeente laat weten dat het hek in principe weg moet, omdat het gaat om een openbare weg. Over de voorwaarden en wanneer het hek wordt weggehaald, wordt nog overlegd, aldus een woordvoerder.