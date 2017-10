West Wekker: Overleden raadslid koninklijk onderscheiden en uitspraak over verwoesting tankstation

REGIO - Goedemorgen! Na het zomerweer van gisteren wordt het vandaag iets minder warm, maar het blijft vandaag wel droog. Wij praten je bij met het laatste nieuws. Zo is het Westlandse gemeenteraadslid Leo Geubbels postuum koninklijk onderscheiden. En vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak tegen de man die tankstation De Andel verwoestte. Dit is de West Wekker!

In deze aflevering:

Het zondag overleden Westlandse raadslid Leo Geubbels uit Honselersdijk zou een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat was afgelopen donderdag al besloten. Hij is postuum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente Westland heeft de oorkonde en bijbehorende versierselen aan zijn familie uitgereikt.Straatkat Miep is de inzet in een kwestie tussen eigenaar Bianco Borsten en woningcorporatie Haag Wonen. Wat er met de poes gaat gebeuren, is de grote vraag. Borsten beweert dat het huis van Miep moet verdwijnen vanwege herstructering van de buurt. En ze vindt dat ze daarover te laat is ingelicht. Haag Wonen ontkent en stelt dat de vrouw ruim op tijd is geïnformeerd.Team AkzoNobel heeft een opvolger gevonden voor de op non-actief gezette schipper Simeon Tienpont. De 49-jarige Nieuw-Zeelander Brad Jackson neemt het roer over in de Volvo Ocean Race, die zondag in Alicante van start gaat. Hij behoorde al tot de bemanning van de Nederlandse boot. Jackson heeft al zes deelnames en drie overwinning op zijn naam staan.De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen man die vorig jaar tankstation De Andel aan de A12 bij Gouda ramde met zijn auto. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De officier van justitie heeft zes jaar cel geëist. Na het ongeluk vertelde de verdachte een agent dat hij zelfmoord wilde plegen, maar dat heeft hij later weer ontkend.Er zijn flinke perioden met zon en het blijft opnieuw droog. Bij een zuidwestenwind (kracht 3-5) wordt het 19 graden.Elke dinsdag misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers tot veel resultaten.- Tijdens een verkoop via Marktplaats wordt een vrouw opgelicht: ze krijgt allemaal valse biljetten van 50 euro. Er is heel duidelijk beeld van de verdachten.- Bij een babbeltruc in een parkeergarage in Delft wordt een pinpas gestolen. Even later wordt daar veel geld mee opgenomen.- Drie jonge mannen breken in bij een café in Den Haag en zijn daarbij gefilmd.- Een man uit Rijswijk gaat met een vage bekende naar het casino. Die vage kennis gaat er even later vandoor met de telefoon van de Rijswijker.- Tot slot is de politie op zoek naar getuigen van een poging tot woningoverval aan de Lippe-Biesterfeldweg in Den Haag.