Wat krijgen we nu, (bijna) geen file?

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Het was dinsdag even wennen op de wegen in onze regio. Waar we de voorbije dinsdagen werden gekweld door enorme files, stond het verkeer deze vroege ochtend nauwelijks stil. En dat terwijl dinsdag traditioneel dé filedag in onze regio is.





Op 3 oktober was het raak op de A12. Toen stond tussen Zevenhuizen en Reeuwijk tien kilometer file, na een



Vakantie en goed weer



De enige weg waar deze dinsdag echt problemen waren, is de A4 richting Amsterdam. Daar gebeurde rond 8.20 uur een ongeluk bij Leiderdorp. Twee rijstroken werden afgesloten. Doordat het verkeer twintig minuten lang over één rijstrook moest, leidde dit tot elf kilometer file.



Natuurlijk helpt het deze dinsdag mee dat het herfstvakantie is, waardoor er minder verkeer op de weg is. En ook het goede weer helpt mee. Waar flinke regenbuien kunnen leiden tot gladheid en slecht zicht, is het met deze droge en zonnige omstandigheden ideaal autorijden. Behalve aan het eind van de middag, als de zon heel laag staat. Maar geniet tot die tijd van deze ochtend en rijd lekker door waar het kan!



