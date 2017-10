Meer banen in onze regio, maar niet iedereen profiteert

DEN HAAG - De economie groeit en het aantal banen neemt toe. De regio Den Haag groeit even hard mee als het landelijk gemiddelde. Maar niet iedereen profiteert van die aantrekkende economie, zegt arbeidsmarktadviseur Jan Paul Biever van het UWV op Radio West.

'Nog altijd zien we dat mensen met een arbeidsbeperking moeilijk aan het werk komen', benadrukt Biever. 'Maar je kunt ook denken aan werknemers van 55 jaar of ouder. Die komen vaak pas aan de bak als de werkgever bekend is met wat een oudere werknemer kan toevoegen.'Over het algemeen trekt de werkgelegenheid aan. 'De opverende economie is de belangrijkste oorzaak. Ook merken we dat de voorspelde effecten te voorzichtig werden ingeschat. We zien op dit moment meer consumptie en alle indicatoren zijn voor de nabije toekomst positief. Dat leidt tot meer banen en meer vacatures.'De werkgelegenheid in de regio Haaglanden groeit dit jaar en volgend jaar met 15.000 banen. Omdat er steeds meer banen zijn in onze regio, daalt de werkloosheid verder. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in de regio Haaglanden daalt naar 13.560 eind 2018. Dit betekent een daling van een kwart ten opzichte van eind 2016.Den Haag doet het wat dit betreft even goed als het gemiddelde in Nederland. 'De overheid is hier een sector van grote betekenis, dat is een stabiele basis. Daarnaast is de zakelijke dienstverlening oververtegenwoordigd, zoals schoonmaak- en beveiligingsbedrijven. Zij groeien duidelijk. En omdat zij veel gebruik maken van uitzendkrachten krijgt ook de uitzendbranche een impuls.'