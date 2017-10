Lichtpuntje Kiki Bertens, tennisster naar tweede ronde Luxemburg

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-tennistoernooi in Luxemburg. Ze rekende dinsdag in twee sets af met Denisa Allertová uit Tsjechië.

De goed serverende Bertens, de nummer dertig van de wereld, voldeed met haar zege aan de verwachtingen. Haar tegenstander staat tachtig plaatsen lager op de mondiale ranglijst.De als tweede geplaatste Wateringse liep in de eerste set uit naar een 5-2 voorsprong. Allertová kwam nog terug in de wedstrijd, maar de set ging met 6-4 toch naar Bertens. In de tweede set kwam Bertens terug van een 3-0 achterstand. Die set eindigde in 7-5.Bertens bereikte vorig jaar de halve finale in Luxemburg. Ze stuit in de tweede ronde op de Duitse Andrea Petkovic - een ex-top tien-speelster - of Petra Martic uit Kroatië.Bertens kon de zege in Luxemburg goed gebruiken. De afgelopen weken vloog ze in Peking Seoul en Linz al in de eerste ronde uit het toernooi.