Dringend mannen nodig: kerstkoor in Haags stadhuis zoekt honderden mensen

DEN HAAG - Dit jaar is er opnieuw een grote 'Kerst-Sing-Along' in het Haagse stadhuis. Daarvoor wordt nog druk gezocht naar zangers en zangeressen uit de Haagse regio. Inmiddels zijn er al honderd aanmeldingen binnen, maar er zijn er nog zeker 200 nodig. En vooral naar mannen wordt naarstig gezocht, vertelt de organisatie aan Omroep West.

'We hebben echt nog te weinig mannen, die zijn meer dan welkom', zegt een woordvoerster. De deelnemers variëren nogal in leeftijd. De jongste deelnemer ooit was 13, de oudste 94. 'Echt iedereen is welkom, als je denkt dat je een beetje kunt zingen.'Audities zijn er niet, dus ligt hier een kans voor mensen die graag willen zingen, maar het niet echt kunnen? 'Tot nu toe komen dat soort zangers en zangeressen er niet op af. Je moet wel echt een beetje kunnen zingen', zegt de woordvoerster.De deelnemers aan de Kerst-Sing-Along moeten wel aan de bak. Wie wil meezingen met de tradionele Nederlandse en Engele kerstliederen moet wel meedoen aan de repetities. Die zijn drie keer en aanwezigheid is verplicht.Ook moeten deelnemers betalen om mee te mogen doen: het kost 17,50 euro en mensen met een ooievaarspas betalen maar de helft. 'We moeten de repetitie locatie huren en mensen krijgen ook koffie thee en water. En les van een professionele dirigent.'En dat is niet de minste: Gregor Bak, bekend als pianist, presentator (bij onder meer de NCRV en Omroep West) en als digirigent van het Kozakkenkoor. Hij zal het concert, op 17 december in het Atrium van het Haagse Stadhuis, ook dirigeren.Bovendien zingt de Haagse 'dramatische sopraan' Francis van Broekhuizen mee. Zij was al te zien in talloze opera's en treedt geregeld als gast op in allerlei radio en tv-programma's.