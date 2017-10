Luisteraar Trudy zoekt twee dozen kliklaminaat na waterschade

DEN HAAG - Het zal je gebeuren. Je bent, op de gang na, klaar met klussen en opeens krijg je waterschade en slaat de schimmel toe op de twee laatste pakken laminaat. Het overkwam luisteraar Trudy Boertje.

Geschreven door Redactie SuperDebby

In de autogaragebox kwam ze erachter dat regenwater de pakken laminaat onherstelbaar hebben beschadigd. 'Het laminaat is niet meer bruikbaar. Zo erg, want alleen de gang moest nog worden gelamineerd', zegt Trudy.



Ze heeft overal in huis het kliklaminaat laten leggen. Het laminaat is waterbestendig omdat ze veel huisdieren heeft.



Aqua Elesco



Ze is op zoek naar twee pakken Aqua Elesco kliklaminaat nummer 179 Naturel. Bijbestellen is niet meer mogelijk. Ze heeft zelf al gezocht via de Gamma en via enkele laminaatparketbedrijven op internet.



Wie kan Trudy helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl En wij zorgen dat het laminaat bij Trudy terecht komt.