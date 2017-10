Creabea Marielle zoekt wol voor mutsen en sjaals voor minderbedeelden

DEN HAAG - Mutsen en dassen breien voor een goed doel... Mariëlle doet het elke dag! Als je drie mutsen per avond breit, raakt de wol wel erg snel op. Dat is de reden waarom ze bij SuperDebby een oproep doet.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Mariëlle is een echte creabea en maakt mutsen, dassen en collen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Omdat zij zoveel mutsen maakt, gaat de wol er snel doorheen. Ze zoekt wol in alle maten, kleuren en vormen. Restjes wol zijn ook welkom.



Heb jij of ken jij iemand in jouw omgeving die nog een paar bollen wol heeft liggen die eigenlijk niet meer gebruikt worden?

Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl en dan zorgen we ervoor dat het bij Mariëlle terechtkomt.