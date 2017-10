Zes jaar cel voor rammen tankstation

GOUDA - De 33-jarige man die vorig jaar september tankstation de Andel langs de A12 bij Gouda binnenreed, moet zes jaar de cel in. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. Het Openbaar Ministerie eiste 6 jaar cel tegen Daniël C.

C. was op de dag van de crash op een barbecue in Rotterdam en dronk daar volgens getuigen bijna een krat bier leeg. Na een ruzie reed C. naar huis in Almere. Rond middernacht ramde hij het benzinestation langs de A12. Het tankstation vloog in brand en werd volledig verwoest . Er vielen -behalve C.- geen gewonden.Volgens het OM wilde C. zelfmoord plegen . Zijn advocaat denkt dat Daniël C. tijdens het rijden bewusteloos is geraakt. C. wilde zelf tijdens de rechtszaak niets zeggen en aan psychisch onderzoek weigerde hij mee te werken. Deskundigen weten daarom niet of hij toerekeningsvatbaar was op het moment van de crash.