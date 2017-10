Willem-Alexander sloopte HTM-tram: 'Ik trok 'm helemaal leeg!'

DEN HAAG - Tijdens hun staatsbezoek aan Portugal rijden Koning Willem-Alexander en koningin Máxima onder meer een stukje per tram door Porto. Meer aanleiding had Lucky TV-maker Sander van de Pavert niet nodig om een nieuwe persiflage met Haagse 'Willy' te maken. Dit keer vertelt 'het staatshoofd' over zijn avonturen in de trams van de HTM.

', hoor je Willy vanuit de tram roepen tegen de Portugezen. ''Vroeger altijd zaten we met al die gasten achterin de tram. Lekker biertje erbij. Sloopte ik alle banken eruit. Trok ik 'm helemaal leeg. Ja toch?'Bekijk hieronder het filmpje. Is het filmpje niet zichtbaar? Klik dan hier. Het is al de tweede keer dat Willy zijn tanden zet in de trams van de HTM. Afgelopen zomer was al een Lucky TV-filmpje te zien waarin Willy tram 3 van Loosduinen richting Zoetermeer stuurt.De HTM laat weten het filmpje met plezier te hebben bekeken. 'We vinden het erg leuk om onszelf terug te zien in de filmpjes van Sander van de Pavert.' Of het koninklijk paar ook om deze persiflage kan lachen is niet bekend. Volgens het AD heeft de koning gezegd dat hij 'altijd naar Lucky TV kijkt'.