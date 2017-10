COLUMN: Het leed dat 'groepsapp' heet

Columniste Lisette de Bruijn (Foto: Omroep West)

WESTLAND - Ping. Ping. Ping, ping, ping, klinkt het uit mijn broekzak. Naast me staat een man op leeftijd mij vreemd en een beetje geschokt aan te kijken. Je hoort hem denken: 'Wat zou er aan de hand zijn? Er moet een ramp gebeurd zijn, want die telefoon blijft maar pingen.' Ik kijk heel onaangedaan.

Geschreven door Lisette de Bruijn

30 groepsapps

Ik ben een werkende moeder. En werkende moeders zitten (net als iedereen) in zogenaamde 'groepsapps'. Heel veel groepsapps. Een groepsapp voor elke klas van de kinderen, voor de scouting, de tennis, de judo en de zwemles. Daarnaast zit ik in een appgroep met collega's, de buurtpreventie, diverse vriendinnengroepen en de familiegroepsapp. En dan heb je ook nog de tijdelijke groepsapps; zoals verjaardagsfeestjes en kinderfeestjes van vrienden en klasgenootjes. Ik schat dat ik in zo’n dertig groepsapps zit, waarvan er twintig dagelijks actief zijn. Té actief.



Nooit meer verregend op het voetbalveld

Kijk, groepsapps kunnen superhandig zijn. Je staat nooit meer op een verregend voetbalveld bij een afgelaste wedstrijd, er wordt op tijd een cadeau voor de dag van de leraar geregeld (die vervolgens blijkt te staken, maar goed) en je bent op tijd op de hoogte als de scouting uitloopt. Tot zover het handige gedeelte. Wat minder fijn is, en erg tijdrovend, zijn de zinloze conversaties in veel van deze groepsapps. Heeft iemand een gymbroek verloren? Hoe laat begon de judo ook alweer? Zijn alle buren wel toegevoegd? Wat wil Jantje hebben voor zijn kinderfeestje? De vragen zijn tot daar aan toe, het probleem zit hem in de reacties.



56 pingeltjes verder voor een gymbroek

Als nou op elke vraag die gesteld wordt alleen degene antwoord geeft die het aangaat, en dan ook nog kort en krachtig, zou dat heel veel pingeltjes schelen. Maar man, man, man. Gisteren nog kwam in de klassenapp (het is herfstvakantie!) de vraag of iemand een zwarte gymbroek heeft gevonden. Er volgt 28 keer 'nee ik niet', meestal gevolgd door de nodige smileys.



Vervolgens komt het bericht dat de gymbroek alsnog in de gymtas is gevonden (je verwacht het niet) en dit levert 20 duimpjes, 3 janksmiley’s en 5 hartjes op. 56 pingeltjes verder voor een gymbroek! En oh wee als je de groep verlaat, dan ben je een botte, asociale moeder. Die ook nog eens belangrijke mededelingen mist.



40 kattenfilmpjes en babyfoto's

En dan heb ik het nog niet over de vriendinnen groepsapps! Ik mag me gelukkig prijzen met meerdere vriendinnengroepen, maar jemig, als ik alle berichtjes moet lezen en verwerken kan ik mijn baan opzeggen. Op een werkdag heb ik gerust veertig kattenfilmpjes en babyfoto’s gemist.



Die ene echte belangrijke mededeling

Gelukkig kan het geluid van de groepsapps op stil! Dat geeft een hoop rust, maar daardoor loop je kans die ene echt belangrijke mededeling te missen, zoals de voetbalwedstrijd die wordt afgelast. En je dus alsnog op zaterdagochtend voor niks op een verregend voetbalveld staat. 'We hebben het toch in de groepsapp gezet?!'



Etiquette

Tja... Wordt het niet gewoon tijd dat er appgroep regels komen? Een soort etiquette voor het gebruik van een appgroep.



Wat mag je wel en niet in een appgroep bespreken en wanneer mag je wel en vooral NIET reageren?!

Iemand reacties?