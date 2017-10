Check die foto's: raar zonnetje bij ons vandaag, komt door bosbranden in Zuid-Europa

REGIO - Wie buiten is geweest is het vast opgevallen: de zon is opvallend rood vandaag. Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee wordt de zon verduisterd door de catastrofale bosbranden in Portugal en Spanje.





De dikke laag rook levert bijzondere plaatjes op. Heb jij ook foto's van de rode zon? Stuur ze dan naar





Foto: Erik Neuteboom uit Loosduinen

Foto: Rob Wiewel

Foto: Joost Mooij uit Alphen aan den Rijn

Foto: Tine de Wit uit Leiderdorp

Die rook wordt met een zuidzuidwestelijke bovenstroming tot boven West-Europa meegevoerd. Aan de grond hebben we geen hinder van de rook, die drijft op een paar kilometer hoogte. 'In de loop van de dag zal de hoeveelheid rook wel verminderen. Het gebeurt zeer zelden dat er zo veel rook over ons land drijft', aldus Huub Mizee.De dikke laag rook levert bijzondere plaatjes op. Heb jij ook foto's van de rode zon? Stuur ze dan naar online@omroepwest.nl