Politie zoekt meer informatie over leven vermiste Maria uit Den Haag

DEN HAAG - De politie is op zoek naar meer informatie over het leven van de vermiste 48-jarige Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana uit Den Haag. De van oorsprong Portugese vrouw is sinds eind augustus vermist. Vermoedelijk is ze het slachtoffer van een misdrijf geworden. Haar 43-jarige vriend is vorige week aangehouden als verdachte.

Maria is op vrijdag 25 augustus voor het laatst in leven gezien. Een bekende zette haar die avond rond 20.15 uur af bij haar flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag. Daarna is niets meer van haar vernomen. Na anderhalve maand onderzoek is haar 43-jarige vriend aangehouden. De politie gaat er van uit dat Maria niet meer leeft en heeft aanwijzingen dat hij daarbij is betrokken.Om een beter beeld te krijgen van het leven van Maria en haar vriend komt de politie graag in contact met getuigen die haar wel eens zagen of spraken. Mogelijk weten zij meer over de achtergronden en leefpatroon van Maria en haar vriend. Wellicht heeft Maria in gesprekken iets losgelaten dat van belang kan zijn.Maria en haar vriend woonden in een flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag. Ze hadden twee honden, een pitbull en een bordeaux dog. Tijdens het uitlaten liepen ze vaak hetzelfde rondje: via de Stieltjesstraat naar de Neherkade, de Waldorpstraat, de Calandkade en over de brug terug naar huis. Mogelijk heeft u het stel wel eens gezien op die route en is u toen iets opgevallen. Neem dan contact op met de politie.Het onderzoeksteam is ook op zoek naar mensen die Maria op vrijdag 25 augustus nog hebben gezien of gesproken. Ook buurtbewoners of voorbijgangers die in het weekend van 25 tot 28 augustus iets opvallends hebben gezien of gehoord rondom de flat aan de Stieltjesstraat, worden gevraagd zich te melden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem