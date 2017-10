Brandstichter wagen Notenkoning vliegt zelf in brand

DEN HAAG - Een grote schrok voor de Haagse Notenkoning Martin van Bussel: zijn bedrijfswagen wordt in brand gestoken en gaat helemaal in vlammen op. Martin is er kapot van. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de brand is aangestoken en dat één van de daders zichzelf daarbij ook in brand heeft gezet.

De opvallende wagen staat in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september geparkeerd in de Wingerdstraat in Den Haag. Rond 01.30 uur wordt de buurman van Martin wakker van een harde knal. Hij ziet meteen dat de wagen van de Notenkoning in brand staat. De auto brand tot de grond toe af.Martin en zijn gezin zijn er kapot van: ‘Ik zie het puur als een aanslag op mijn leven. Ik heb totaal geen idee waarom iemand dit doet.’ In bovenstaande video vertelt hij zijn verhaal. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de brand is aangestoken door twee mannen of jongens.Op de beelden is duidelijk te zien dat één van de daders zichzelf ook in brand heeft gestoken. Op het moment dat hij wegrent bij de wagen, staat zijn broek in brand. Hij trekt hem snel uit en rent weg. De beelden zijn niet duidelijk, maar de politie hoort het graag als u toch iets of iemand herkent.De man die zelf in brand vloog, kan daardoor gewond zijn geraakt. Mogelijk is het u opgevallen dat iemand in uw omgeving ineens brandwonden heeft of op zondag 17 september naar een sterke brandlucht rook.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem