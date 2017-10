Brutale winkeldieven slaan toe bij Game Mania in Delft

DELFT - Door slim samen te werken lukt het drie mannen om een spelcomputer te stelen bij Game Mania in Delft. Eén van hen leidt de medewerker af, zodat de anderen ongezien een lade kunnen openen. De verdachten zijn duidelijk in beeld.

De mannen komen op maandag 19 juni binnen bij de winkel aan de Oude Langendijk in Delft. Ze maken een praatje met de verkoper en lopen wat door de zaak. Eén van hen vraagt de medewerker iets over een product dat achterin staat. Op die manier zorgt hij er voor dat hij wegloopt bij de balie.Op dat moment slaan de anderen toe. Eén van de mannen buigt over de balie, maakt een lade open en haalt daar twee dvd-hoezen uit. Die blijken achteraf leeg te zijn. Vervolgens doet hij nog een greep en haalt een spelcomputer van Nintendo uit de la. Ze blijven nog even rondhangen in de winkel en vertrekken dan met z’n drieën.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem