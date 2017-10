Bewoner Margarethaland Den Haag slachtoffer van gewelddadige woningoverval

DEN HAAG - Een 25-jarige bewoner van het Margarethaland in Den Haag wordt het slachtoffer van twee woningovervallers. Ze zijn heel gewelddadig: de man wordt geslagen met een stok, krijgt een sok in zijn mond en er wordt een riem om zijn hoofd gebonden. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Op zondag 17 september rond 23.30 uur wordt er aangebeld bij het portiek van de flat in de wijk Mariahoeve. De bewoner kijkt wie er voor de deur staan en ziet twee mannen. Die wijzen naar boven, waardoor de bewoner denkt dat ze bij de bovenburen moeten zijn. Hij doet daarom open en blijft nog even staan om te kijken wat de mannen van plan zijn.Voor hij het weet krijgt hij een harde klap met een stok of iets dergelijks. De man vlucht zijn huis in maar de twee rennen achter hem aan. In de woning is hij geschopt en geslagen met onder andere die stok. De man begint te schreeuwen in de hoop dat buren hem zouden horen, maar dat is helaas tevergeefs.De twee mannen worden gewelddadiger en drukken een kussen in zijn gezicht zodat hij geen adem meer krijgt. Even later stoppen ze een sok in zijn mond en binden een riem om zijn hoofd en mond. Uiteindelijk vertrekken de overvaller met wat spullen uit de woning.Getuigen zien de overvallers vertrekken. Ze stappen in een donkerkleurige personenauto die vlakbij staat. De wagen staat dubbel geparkeerd en er zit al iemand in. Zonder verlichting rijdt de auto weg, richting de Hofzichtlaan. De politie komt graag in contact met mensen die dat hebben gezien. Misschien is zelfs wel een deel van een kenteken opgevallen.Dader 1 is een man van mogelijk Turks/Koerdische afkomst. Hij is ongeveer 25 jaar oud, heeft een dun postuur en is tussen de 1.60 en 1.70 meter lang. Hij heeft zwart haar en een baard en een snor. Opvallend was zijn bordeauxrode winterjas. Een kort model met zwarte details en een capuchon.De tweede man is eveneens mogelijk van Turkse/Koerdische afkomst en ook ongeveer 25 jaar oud. Ook hij heeft een dun postuur en is tussen de 1.60 en 1.70 meter lang, heeft zwart haar en een baard en snor. Deze man droeg een kort model zwarte spijkerjas met capuchon.De politie en de bewoner tasten in het duister over het motief voor de overval. Wel zijn er al eerder verdachte personen gezien rondom het huis. Hierover krijgt de recherche graag meer informatie. Daarnaast is alle informatie over de overval welkom.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem