Afgelopen maand 9 ouderen in Leidschendam-Voorburg slachtoffer van babbeltruc

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De afgelopen maand zijn al negen ouderen uit Leidschendam en Voorburg het slachtoffer van een babbeltruc geworden. In de meeste gevallen hebben de daders een smoes over een waterlekkage in de woning of bij de buren, om uiteindelijk met pinpassen, geld of sieraden te vertrekken. De politie waarschuwt ouderen voor deze praktijken en is op zoek naar meer informatie over de daders.

In de video boven dit bericht vertelt één van de slachtoffers wat er bij haar is gebeurd. De 86-jarige vrouw woont aan de Spechtlaan in Leidschendam en komt op vrijdag 29 september rond 18.00 uur thuis. In de hal van de flat staat een vrouw die met haar mee naar boven gaat.Even later wordt er aangebeld. De vrouw staat samen met een man voor de deur. Ze vertellen dat ze een flat op de zevende verdieping willen kopen. Omdat ze iets op willen schrijven, hebben ze een stuk papier nodig. Mevrouw loopt naar binnen om dat te pakken, maar dan blijkt dat de man haar volgt. Hij houdt haar aan de praat en blokkeert de deur naar de hal. Intussen heeft de vrouw de woning doorzocht. Ze vertrekken met dierbare sieraden.De man is ongeveer 60 jaar oud en 1.50 meter lang. Hij heeft kort geschoren haar en een bol gezicht. Hij droeg een keurig pak en sprak gebrekkig Nederlands. De vrouw is rond de 30 jaar oud en donker getint. Ze heeft zwart krullend haar tot op haar schouders en droeg zwarte kleding met een kort jack. Ze sprak goed Nederlands en het viel op dat ze zichtbaar zwanger was.Bij andere babbeltrucs in Leidschendam en Voorburg zijn de slachtoffers tussen de 78 en 95 jaar oud. In veel gevallen doet de dader zich voor als loodgieter die een zogenaamde lekkage komt oplossen. In een aantal gevallen is er nog een andere man bij en soms ook een vrouw. Uiteindelijk zijn de slachtoffers zo afgeleid, dat de daders het huis kunnen doorzoeken en vertrekken met pinpassen, geld of sieraden.De Leidschendamse wijkagent Karim Habyby geeft in de video boven dit bericht de nodige tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc. Het belangrijkste advies is om nooit zomaar de deur open te doen en vreemden niet binnen te laten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem