Illegale kledingfabriek opgerold bij grote politieactie in Delft

De politie ontdekte grote hoeveelheden illegale kleding en schoenen (Foto: Regio15) De werkplaats van de fabriek. Foto Omroep West Illegale kleding en schoenen. Foto Omroep West

DELFT - Een grote politieactie aan de Schieweg in Delft heeft dinsdagochtend een bedrijfspand vol illegale kleding blootgelegd. Daarbij is een Hagenaar van Roemeense afkomst aangehouden. Ook zijn enkele grote containers vol met illegale kleding in beslag genomen.





Voor het namaken van deze 'merkkleding' werden illegale werknemers ingezet. Die sliepen in het bedrijfscomplex, zo blijkt uit verschillende slaapplaatsen die zijn ontdekt. Mogelijk gaat het hier om mensenhandel.



Politieverhoor



Behalve de gearresteerde Roemeense Hagenaar zijn ook een vrouw en twee andere mannen meegenomen door de politie. Zij worden vooralsnog alleen verhoord.



