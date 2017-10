Universiteit Leiden steekt kop in het zand: veel plastic verborgen op stranden

LEIDEN - Het zand van Europese stranden is nog viezer dan gedacht: in elke kilo zand zitten gemiddeld zo'n 250 stukjes microplastic. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. 'Vul je een espressokopje met zand, dan zitten daar al gauw 25 stukjes plastic in', vertelt onderzoeker Thijs Bosker.

Microplastic zijn stukjes plastic die kleiner dan een halve centimeter. Ze komen van twee bronnen, vertelt Bosker. 'Stukjes plastic die we toevoegen aan bijvoorbeeld bodyscrubs, en stukjes plastic die afbreken van grotere stukken plastic. Aan dat laatste is moeilijker iets te doen.'De onderzoekers van Universiteit Leiden onderzochten zandmonsters van 23 stranden in dertien Europese landen. Op het strand bij Den Haag troffen de onderzoekers relatief veel plasticstukjes aan: zo'n 500 per kilo. Dat komt volgens de onderzoeker doordat we dichtbij de mond van grote Europese rivieren liggen. Via rivieren komen grote hoeveelheiden plastic in de zee terecht, en die belanden weer op het strand.Plasticvervuiling is een probleem dat volgens Bolker steeds beter op de radar staat: 'Elk jaar komt er 8 miljard kilogram plastic in de oceaan. Dat zijn enorme hoeveelheden plastic. Als wetenschappens vragen wij ons af: wat zijn de effecten?'Nu is aangetoond hoeveel microplastic in het milieu terecht komt, gaan de wetenschappers onderzoek doen naar die gevolgen op levende organismen. 'In experimenten willen we achterhalen of ze een negatief effect hebben op planten en dieren. Het feit dat we veel microplastics op de stranden vinden, zegt namelijk nog niets over de eventuele schade.'