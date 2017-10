Poes Fara vermist, wie heeft haar gezien?

Fara

DEN HAAG - Waar is Fara? Die vraag houdt Natasja Nossent uit Rijswijk dag en nacht bezig. De 8-jarige poes met bruin- zwarte cyperse vacht is al meer dan drie weken vermist en lijkt van de aardbodem verdwenen.

Fara ging, zoals iedere dag, ook op die 25ste september naar buiten door het kattenluik van de voordeur, maar kwam deze keer niet terug. Zoekacties in de wijk Leeuwendaal in Rijswijk, waar Fara woont, hebben tot nu toe niks opgeleverd.



Fara is een vrij klein cypertje, bruinzwart met een rode gloed over haar vacht. Toen ze verdween droeg ze een felroze halsband met belletje, adreskoker en een opvallend blauw zendertje. 'Omdat we haar niet kunnen vinden via haar zendertje in de directe omgeving, denken we dat ze wel eens verder weg kan zijn dan gehoopt,' vertelt Natasja. 'Misschien in Den Haag of Voorburg.'



Schuw en schichtig

Hoewel Fara naar haar baasjes toe erg aanhankelijk is, is ze een zeer schuwe poes, die bang is voor onbekenden en snel schrikt van harde geluiden. 'Ze zal zich dus waarschijlijk goed verstoppen op een plekje waar ze zich veilig voelt: een schuurtje, garage, de kruipruimte van een woning. Voor mensen die haar zien en willen benaderen, zal ze wegschieten,' aldus haar bezorgde baasje.



Fara is gechipt en gesteriliseerd. Heb je haar gezien of heb je een tip? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl