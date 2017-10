Oude tramstation Naaldwijk gerenoveerd en bijna weer open

Foto: Omroep West

NAALDWIJK - Het oude tramstation van Naaldwijk gaat binnenkort open voor belangstellenden. Het monumentale, 110 jaar oude gebouwtje is helemaal gerenoveerd. Er zijn kantoren in gemaakt waar enkele bedrijfjes in zitten, en de voormalige wachtruimte is omgetoverd tot een werkplek voor ZZP'ers, inclusief wifi en koffie.

'We hebben zes maanden hard doorgewerkt,' vertelt de nieuwe eigenaar Julian Heemskerk, die het pand kocht van de gemeente. 'Eerst veel slopen, daarna met verschillende mensen alles opnieuw opgebouwd.' Zo is het hele gebouw geïsoleerd, waardoor de buitenmuren nog dikker zijn geworden dan de 32 centimeter die ze al waren.



Op de helft van de begane grond en de hele eerste verdieping zijn kantoortjes gemaakt, waar naast Heemskerk nog enkele andere bedrijfjes onderdak hebben gevonden. De voormalige wachtruimte is omgetoverd tot een bedrijfskantine, die tijdens kantooruren open is voor mensen die er willen werken. 'Je wilt als ZZP-er niet altijd thuis werken, en hier kan je met je laptop zitten en een kopje koffie drinken,' zegt Heemskerk.



Museumfunctie



Voor andere belangstellenden heeft de wachtruimte ook een kleine museumfunctie. 'We vinden het leuk om de historie van het gebouw te laten zien,' aldus Heemskerk, 'daarom hangen we historische foto's aan de muren en liggen er boeken over de stoomtram op tafel. Van de dochter van de laatste stationschef krijgen we ook nog oude spullen.'



Een schilder legt dinsdag nog de laatste hand aan de kozijnen, en de glazenwasser moet ook nog langs komen. 'Maar laten we zeggen dat op 1 november alles klaar is, dan is er in elk geval koffie en wifi. En vanaf het nieuwe jaar hebben we misschien ook wel broodjes erbij,' zo zegt Julian Heemskerk.