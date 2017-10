Noodaggregaat voor 38 huishoudens na stroomstoring

REEUWIJK - De stroomstoring die dinsdagmorgen honderden huishoudens in Reeuwijk en Driebruggen trof, is grotendeels opgelost. Wel krijgen 38 klanten een noodaggregaat, meldt netbeheerder Stedin.

Rond 12.00 uur werd de stroomstoring gemeld. 769 huishoudens zaten zonder stroom. Oorzaak is een defecte kabel. Het probleem is volgens de netbeheerder grotendeels opgelost, de klanten die nog zonder stroom zitten krijgen in de loop van de middag een aggregaat.