200 jonge Ajax-fans hebben dag van hun leven bij UVS

LEIDEN - De Leidse voetbalvereniging UVS kreeg dinsdag bezoek uit Amsterdam: de Ajax Kids Tour is er om kinderen een training te geven. En daar zijn ongeveer tweehonderd kinderen op afgekomen.

In verschillende groepjes leren de kinderen typisch Amsterdamse oefeningen en schijnbewegingen. En dat Ajax met professionele trainers op bezoek komt, is best bijzonder, want de Kids Tour krijgt veel aanvragen uit het hele land.'Dit doen ze maar vier keer per jaar', weet John van Duuren van UVS. 'Dus het is wel erg leuk dat ze nu UVS hebben uitgekozen.' Van Duuren en zijn zoon Jesse voetballen bij UVS, maar zijn ook al jaren Ajax-supporter. En zo kwamen ze op het idee om de club een keer bij UVS uit te nodigen.De Ajax-bus is meegereisd en dat is natuurlijk een topattractie. In kleine groepjes mogen de kinderen de bus in en kunnen ze zien waar hun favoriete speler zit. 'En hier zit Klaas-Jan…?', vraagt een trainer. 'Huntelaar!', roepen de kinderen in koor.Maar het gaat natuurlijk om de voetballessen. 'Ik vind het ontzettend leuk', zegt een jongen die net gescoord heeft. 'Ik leer nieuwe dingen en ik leer nieuwe mensen kennen.'