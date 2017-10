Robin Haase in Stockholm snel klaar

DEN HAAG - Tennisser Robin Haase is snel uitgeschakeld op het toernooi van Stockholm. De 30-jarige Hagenaar kon dinsdag in de Zweedse hoofdstad geen vuist maken tegen de als achtste geplaatste Fernando Verdasco. De Spanjaard won met 6-3, 6-1.

Verdasco had in de eerste set aan één break genoeg om de winst te pakken. In de tweede set overklaste de 33-jarige Spanjaard Haase met drie breaks. Na 47 minuten sloeg de Spanjaard op het eerste matchpoint meteen toe.Voor Haase is het de vijfde keer op rij dat hij in de eerste ronde wordt uitgeschakeld. Ook in Shanghai Peking , op de US Open en in Cincinnati lukte het de Hagenaar niet om tot de tweede ronde door te dringen. Alleen in het Davis Cup-duel met Tsjechië wist Haase een enkelpartij te winnen.