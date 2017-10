Vrouw gewond na botsing met vrachtwagen

Foto: Regio15

BODEGRAVEN - Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen langs de A12 bij Bodegraven.

De vrouw zou met haar auto achterop de vrachtwagen zijn gereden. De brandweer moest de auto openknippen om het slachtoffer eruit te halen.



De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Ze had na de botsing last van haar nek en schouders.