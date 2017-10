Hart- en vaatziekten vroeg opsporen dankzij armband TU Delft

DELFT - Een armband die hart- en vaatziekten vroeg opspoort. Leonard Moonen, student aan de TU Delft, heeft de speciale band ontworpen. De armband kan met een sensor boezemfibrilleren detecteren, zonder dat de patiënt last heeft van ritmestoornissen, ook wel fibrillaties genoemd.

De armband heet Afi en het CardioLab, een samenwerking van de TU Delft, de Hartstichting en Philips Design, is blij met het ontwerp van Moonen. 'Dit is wenselijk omdat de fibrillaties in de vroege stadia van deze aandoening nog zeldzaam zijn. Op dit moment worden (mogelijke) patiënten maar 24 tot 48 uur gemonitord. Maar omdat dit een relatief korte periode betreft, is er een aanzienlijke kans dat je de ziekte niet constateert', zegt Maaike Kleinsmann van de Delftse faculteit Industrieel Ontwerpen en directeur van het CardioLab.De armband moet daar dus verandering inbrengen. 'Het kan dus lijken alsof er niets mis is, terwijl de patiënt toch al behoorlijk ziek kan zijn', gaat Kleinsmann verder. 'Om dit probleem aan te pakken, heeft Leonard een toepassing ontwikkeld die boezemfibrillaties kan detecteren via een sensor op de bovenarm. Dit apparaat kan lange-termijnmetingen uitvoeren, zodat je de kans vergroot dat je iets abnormaals vaststelt.'Op het gebied van zorg en preventie van hart- en vaatziekten valt volgens het CardioLab nog veel te winnen. Zo kan het langduriger monitoren van hartpatiënten helpen om de nadelige gevolgen van de ziekte te beperken. Oplossingen op basis van data maken het volgens Kleinsmann mogelijk om de data van mensen die tot de risicogroep behoren (hoge bloeddruk, overgewicht, roken) in kaart te brengen. 'Hierdoor zijn hart- en vaatziekten eerder te herkennen en kan mogelijk ook sneller gestart worden met behandeling.'De armband van Moonen kan daarbij helpen. 'Signalen vroeg herkennen is cruciaal. Door grote groepen mensen op deze manier te volgen, kunnen onderzoekers vroege, aan de oppervlakte onzichtbare indicatoren, voor hart- en vaatziekten aan het licht brengen.'Boezemfibrilleren is een ritmestoornis. Het is volgens de Hartstichting niet levensbedreigend, maar het hart wordt voortdurend belast. Uiteindelijk kan dat leiden tot hartfalen. 'Daarom is behandeling met medicijnen meestal nodig, ook wanneer er weinig klachten zijn', is te lezen op de site van de Hartstichting.De Hartstichting heeft onderzoek naar hartritmestoornissen, en met name Boezemfibrilleren, tot een topprioriteit gemaakt.