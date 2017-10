OM eist celstraf voor grootschalige MDMA-productie

LISSE - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vijf jaar cel geëist tegen een 42-jarige Lissenaar voor de productie en het in bezit hebben van MDMA. Ook zou hij volgens het OM voorbereidingen hebben getroffen voor het produceren van amfetamine.

De politie deed op 10 mei 2017 invallen op vijf verschillende locaties in en rondom Lisse. Eén van die locaties was het bedrijfspand van de verdachte. Daar werden restanten gevonden van een laboratorium voor het produceren van synthetische drugs.Uit de gevonden sporen werd duidelijk dat op grote schaal MDMA moet zijn geproduceerd, aldus het OM. Het zou gaan om een hoeveelheid tussen de 200 en 250 kilo. Uit de nog aanwezige ketels en grondstoffen in het pand bleek bovendien dat de ruimte werd klaargemaakt voor het produceren van amfetamine.Volgens het OM gaat het om grote hoeveelheden die 'louter worden geproduceerd uit oogmerk van persoonlijk gewin, zonder dat verdachte zich heeft bekommerd om de mogelijk nadelige gevolgen voor de gebruikers en de maatschappij.'