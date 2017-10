Jeltje van Nieuwenhoven neemt na veertig jaar afscheid van de actieve politiek

DEN HAAG - Na dan precies veertig jaar politiek actief te zijn geweest, neemt Jeltje van Nieuwenhoven volgend jaar afscheid als raadslid van de PvdA in Den Haag. Van Nieuwenhoven staat nog wel op de lijst van haar partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, maar op een in principe onverkiesbare plek: nummer 26.

Van Nieuwenhoven gaat er zelf ook van uit dat dit een afscheid van de actieve politiek betekent. 'Ze vroegen mij om één van de lijstduwers te worden. En oude liefde roest niet. Dus dat heb ik gedaan.' Mocht zij toch nog zoveel voorkeurstemmen krijgen dat ze alsnog in de raad komt, dan zou ze het 'heroverwegen', zegt Van Nieuwenhoven. Met een lach: 'Maar zover komt het niet.'De politieke carrière van Van Nieuwenhoven begon in 1978. Toen werd ze gemeenteraadslid én wethouder in Vinkeveen en Waverveen. In 1981 werd ze Kamerlid en van 1998 tot 2002 was ze Kamervoorzitter. Na een korte periode als gedeputeerde, was Van Nieuwenhoven bij de raadsverkiezingen van 2010 lijsttrekker van de PvdA in Den Haag . Sindsdien zit ze in de raad. Volgens haar heeft ze al een tijd geleden besloten om nu niet meer door te gaan. 'Ik word volgend jaar 75 en je moet ook een keer stoppen.'De hoogste nieuwkomer op de lijst van de Haagse PvdA is Mikal Tseggai. Zij staat na lijstrekker Martijn Balster op nummer twee. Volgens de kandidaatstellingscommissie onder leiding van oud-Kamerlid en huidig SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft zij 'alles in zich om dé verrassing te worden in de Haagse verkiezingsstrijd'.De commissie: 'Ze is een verbinder, met frisse ideeën en oprechte bevlogenheid. Mikal kan goed en scherp verwoorden wat haar drijfveren zijn, welke kant de PvdA op moet en wat de uitdagingen zijn in Den Haag.' Tseggai rondt binnenkort een studie bestuurskunde af en is trainer bij debat.nl.De volgende mensen op de lijst zijn al actief voor de PvdA. Zo staat het huidig raadslid Bülent Aydin op nummer drie. Hij werkt bij de politie en heeft zich aldus de commissie 'in zijn eerste raadsperiode bewezen als een progressief en effectief raadslid'. De nummer vier is Janneke Holman. Zij is op dit moment al fractiemedewerker van de PvdA in Den Haag. Wimar Bolhuis staat op vijf. Hij is al fractievertegenwoordiger. Daarnaast is hij politiek assistent van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Het huidig raadslid Lobke Zandstra volgt op plek zes. Zij zit al twaalf jaar in de raad en het is gebruik bij de PvdA om dan afscheid te nemen. 'Maar ik wilde heel graag door en beleef er ook nog steeds veel plezier in', zegt het raadslid. 'Bovendien denk ik dat ik nog veel kan bijdragen. Bijvoorbeeld op het klimaatdossier .' Dat vindt de commissie ook. Dus mag zij nog een periode door. 'Heel eervol', aldus Zandstra.Eén van de andere opvallende nieuwkomers op de lijst is Thomas Martini. Hij staat op plek 17 en is de zoon van de bekende oud-wethouder Constant Martini. Constant was eind jaren tachtig politiek leider van de PvdA. Hij was de architect van het roemruchte college van PvdA, D66 en Links Den Haag dat in 1986 aantrad en onder meer de Haagse Hogeschool, de theaters aan het Spui en het nieuwe stadhuis mogelijk maakte. Inmiddels heeft hij het lidmaatschap van die partij opgezegd en deed hij met een eigen ouderenpartij mee aan de verkiezingen van 2014 De echte lijstduwer van de PvdA is oud-Kamerlid Marit Maij. Zij staat op plek 28 en is sinds haar vertrek uit het parlement speciaal gezant Migratie voor het ministerie van Buitenlandse zaken.De PvdA heeft nu zes raadsleden in Den Haag. Eerder werd al bekend dat het huidig raadslid Rajesh Ramnewash niet meer terugkeert in de lokale politiek. Hij kan zijn baan als directeur van vijf scholen niet meer combineren met het raadslidmaatschap. Het raadslid Abderrahim Kajouane komt ook niet meer op de lijst voor.De huidige leider van de PvdA in Den Haag, wethouder Rabin Baldewsingh, keert eveneens niet terug . Hij ging de strijd aan met Martijn Balster om het lijsttrekkerschap en verloor. Waarop hij besloot niet meer op de lijst te willen. 'Het is wat het is, maar ik baal er wel van', zei hij direct na zijn verlies.