Alphen heeft Nederlandse primeur met iSquashbaan

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is deze week de eerste interactieve squashbaan van Nederland geopend. Na het Duitse München en Dresden is tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot de derde plek in de wereld waar squash op een nieuwe innovatieve manier gespeeld kan worden.

'Dit is de grootste innovatie in squash sinds mensenheugenis', zegt Marc Veldkamp, squashmanager bij Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn. 'En het is iets wat gamen combineert met het echte sporten. Gamen is van deze tijd en sporten is belangrijk voor iedereen. Dus deze combinatie is een prachtig middel om de sport een nieuw impuls te geven.''Het grootste verschil met de normale baan is dat de muur beweegt', zegt profsquashster Sanne Veldkamp uit Aarlanderveen, die blij is met de baan. 'Je kunt targets raken op de muur, maar ook spelletjes spelen als darten of memory.'En met die spellen moet het squashen een stuk aantrekkelijker worden gemaakt. 'Ik denk ook wel dat dit de toekomst is', vertelt Sanne. 'Zeker met alle nieuwe innovaties die er zijn. En dat dit er dan voor zorgt dat meer mensen gaan squashen. De drempel ligt lager, omdat je niet meteen heel goed hoeft te squashen. En het geeft ook veel plezier, wat voor mensen toch wel belangrijk is.'Tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot wil eerst afwachten hoe de nieuwe baan wordt opgepikt door het publiek. Daarna wordt bekeken of uitbreiding een optie is.