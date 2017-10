West Wekker: Bizarre situatie in Haagse rechtbank en ouders blij met herfstkamp HBS

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is heerlijk, die herfstvakantie. Maar wat kun je allemaal doen? De spelertjes van voetbal- en hockeyclub HBS Craeyenhout hebben het in ieder geval lekker druk. En in de Haagse rechtbank stond de wereld gisteren even op zijn kop: een advocate eist dat haar cliënt gestraft wordt, terwijl de aanklaagster hoopt op zijn vrijspraak. Dit en veel meer lees je in de West Wekker.

In deze aflevering:

Een advocate die eist dat haar cliënt gestraft wordt, terwijl de aanklaagster wil dat diezelfde verdachte juist vrijuit gaat. Bij de Haagse rechtbank stond de wereld gisteren even op zijn kop. Het gaat om een 39-jarige Leidenaar die zijn Hazerswoudse ex-vrouw bestookte met honderden dreigberichten.Na dan precies veertig jaar politiek actief te zijn geweest, neemt Jeltje van Nieuwenhoven volgend jaar afscheid als raadslid van de PvdA in Den Haag. Van Nieuwenhoven staat nog wel op de lijst van haar partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, maar op een plek waarop ze in principe onverkiesbaar is: nummer 26.Een kilometerslang verfspoor lag gisteren in Alphen aan den Rijn en omstreken. Het spoor liep door tot Nieuwkoop. Hoe de verf op de weg terecht is gekomen, is voor de gemeente Alphen aan den Rijn een raadsel.Hoe vermaken kinderen zich tijdens de herfstvakantie? Het is een vraag waar veel ouders mee tobben deze week. Ouders van kinderen die lid zijn van voetbal- en hockeyclub HBS Craeyenhout hebben geluk. Voor hun leden wordt deze week een herfstkamp georganiseerd.Het is een bewolkte dag, maar af en toe komt de zon door. De wind komt uit het zuidoosten en het wordt ongeveer 19 graden.Presentator Johan Overdevest laat wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. De ouderen die Johan bezoekt, vertellen hoe het is om dagenlang alleen thuis te zijn en nauwelijks iemand te spreken. Ook start Johan zélf een initiatief om een Grijze Koppen Orkest uit de grond te stampen en gaat hiervoor op zoek naar een dirigent, vijftig ouderen, een schoolklas en een fanfare.Nadat de 79-jarige Hans drie jaar geleden zijn werk en vriendin verloor, is hij erg eenzaam. Johan verrast hem met een sportieve dag en introduceert Hans bij een vereniging waar hij veel nieuwe mensen leert kennen. En Johan overlegt met de ouderen in het verzorgingshuis over welk lied ze gaan zingen met het Grijze Koppen Orkest.