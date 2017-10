Jac Orie ziet toekomst voor Team Lotto-NL-Jumbo: 'We hebben het heel goed voor elkaar'

DEN HAAG - Als het aan de Haagse succescoach Jac Orie ligt, gaat Team LottoNL-Jumbo na het olympisch schaatsseizoen door. Dit in tegenstelling tot Justlease.nl, dat na maart 2018 stopt als hoofdsponsor van de gelijknamige ploeg. Daardoor moet kopvrouw Ireen Wüst weer op zoek naar een nieuwe geldschieter voor haar team.

'We zijn aan het praten over de toekomst. De gesprekken verlopen positief. De sponsors zijn erg tevreden en wij ook. Wij kunnen het als trainers en schaatsers bijna niet beter treffen. We hebben het met elkaar heel goed voor elkaar', liet Orie in Den Bosch weten. Tot zijn team behoren onder meer sprinters Kjeld Nuis uit Zoeterwoude en Hein Otterspeer uit Gouda.Voor het al dan niet doorgaan van Team LottoNL-Jumbo kunnen de plannen van kopman Sven Kramer van groot belang zijn voor de huidige sponsorgroep. 'Ik denk erover na wat ik wil ga doen en hoe ik het wil gaan doen na de Winterspelen', zei de Friese grootmeester. 'Ik heb een paar opties. Ik heb gelukkig nog de tijd. Als ik een mooie kans krijg, grijp ik die met beide handen aan. Of ik de intentie heb om bij Lotto te blijven? Dat zou kunnen. Ik ga na de Spelen waarschijnlijk nog een of twee jaar door.'