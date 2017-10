Verdachte vraagt om straf na bedreigen ex-vrouw

HAZERSWOUDE-DORP - Een advocate die eist dat haar cliënt gestraft wordt, terwijl de aanklaagster wil dat diezelfde verdachte juist vrijuit gaat. Bij de Haagse rechtbank staat de wereld dinsdag even op zijn kop. Het draait om de zaak waarbij een 39-jarige Leidenaar zijn Hazerswoudse ex-vrouw bestookte met honderden dreigberichten.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de verdachte wordt ontslagen van rechtsvervolging op psychische gronden, met andere woorden dat hij straffeloos blijft. Maar de man zelf zegt geen pyschiatrisch geval te zijn. Hij wil serieus genomen worden: spijt betuigen, verantwoordelijkheid dragen voor zijn daden én een straf krijgen.Maar de Leidenaar was volgens een psychiater volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij zijn dreigberichten verstuurde. 'En die psychiater heeft er voor gestudeerd. Ik ga af op zijn mening', aldus de aanklaagster dinsdag tegen de rechtbank.'Ik maak je af, ik maak je dood.' In twee weken tijd stuurde de Leidenaar meer dan tweehonderd van dat soort appjes en sms'jes naar zijn ex, die alle contact met hem probeerde te weren. De man accepteerde niet dat zij geen, of zo min mogelijk, contact met hem wilde tijdens en na de scheiding. 'Ik was niet ontoerekeningsvatbaar, ik was boos en bleef boos. Ik zat vol emoties en zij deed koel, dan krijg je zo'n heftige reactie', aldus de verdachte.De psychiater en de reclassering zeggen dat de man destijds psychotisch was. Maar daar herkent de Leidenaar zichzelf totaal niet in. Zijn advocate: 'Het lijkt wel of de officier van justitie en ik van plaats zijn gewisseld. Ik heb dit goed mijn cliënt overlegd. Mijn cliënt voelt zich verwantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan, heeft daar spijt van en wil daar een straf voor. Wel alleen een werkstraf graag.'De verdachte betuigde uitvoerig spijt, maar zei ook over zijn ex: 'Ze sprak zwart over me in de omgeving. Ik ben daardoor vrienden kwijt geraakt, en uiteindelijk ook m'n werk.'De vrouw uit Hazerswoude-Dorp zelf schreef in een slachtofferverklaring aan de rechtbank dat zij en hun kinderen gebukt gingen onder de boze stroom sms'jes. Ze heeft nu kale plekken op haar hoofd van de stress, zo heeft een huidarts geconstateerd. Ze vindt steun bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.Verdachte over zijn nieuwe leven in Leiden nu: 'Ik heb alles achter me moeten laten, een heel dorp! Ik heb een nieuw sociaal netwerk opgebouwd, mijn huis is spik en span, mijn financien zijn op orde. Ik loop niet meer te mopperen.' En hij heeft ook weer iets te doen: 'Vrijwilligerswerk. Ik help ouderen met rolstoelwandelen en bingo.' Zijn kinderen wil hij weer zien vanaf hun zestiende, heeft hij laten weten. Zijn ex hoeft hij niet meer te zien.De rechtbank doet op dinsdag 31 oktober uitspraak. Mocht de verdachte toch toerekeningsvatbaar worden geacht, dan vindt de aanklaagster dat de rechter kan volstaan met een werkstraf van zestig uur, zo antwoordde zij op de 'eis' van de advocate.