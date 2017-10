Zes jaar cel geëist in hoger beroep tegen man die Boskoper doodreed

BOSKOOP - Tegen de man die in december 2015 op de A2 Ricardo van Jaarsveld uit Boskoop doodreed, is in hoger beroep zes jaar cel geëist. Dat meldt RTV Utrecht. Neil van der L. knalde bij Maarssen met hoge snelheid op de auto van het gezin van Van Jaarsveld. Ricardo van Jaarsveld overleefde de klap niet, vijf andere inzittenden raakten zwaargewond.





Van der L. gebruikte naar eigen zeggen speed op de avond voor het ongeluk. Hij wist niet precies wat de effecten van de drugs waren.

Naast de celstraf wil het Openbaar Ministerie (OM) ook een rijverbod van 5,5 jaar. Eerder werd Van der L. tot drie jaar celstraf en een rijontzegging van vier jaar veroordeeld. Die straf was flink lager dan de eis. Het OM eiste acht jaar cel en een rijontzegging van tien jaar.De verdachte reed 237 kilometer per uur over de snelweg, toen hij het ongeluk veroorzaakte. Ricardo van Jaarsveld was op de fatale dag met zijn gezin op weg naar Safaripark Beekse Bergen. In de auto zaten zijn kinderen Raven en Noah van 11 en Yael van 9. Ook zijn vriendin Jennifer en zijn ex-vrouw Diane en haar man waren mee.Van der L. gebruikte naar eigen zeggen speed op de avond voor het ongeluk. Hij wist niet precies wat de effecten van de drugs waren.