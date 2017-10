Herfstkamp: ‘Goed voor kinderen en ouders!’

DEN HAAG - Hoe vermaken kinderen zich tijdens de herfstvakantie? Het is een vraag waar veel ouders mee tobben deze week. Ouders van kinderen die lid zijn van voetbal- en hockeyclub HBS Craeyenhout hebben geluk. Voor de leden wordt deze week een herfstkamp georganiseerd.

Geen jongeren die alleen maar aandacht hebben voor hun mobieltje op het terrein van HBS. De kinderen worden vermaakt met allerlei voetbalactiviteiten en spelletjes. En aan de vermoeide ogen van sommige kinderen te zien is dat vrij slopend.Toch lijken de kinderen het goed naar hun zin te hebben. En zelfs de Oud-Hollandse spelletjes slaan aan. In de kleedkamers liggen de slaapzakken, maar de kinderen vermaken zich zo goed, dat er 's nachts nauwelijks geslapen wordt.Wie wel goed slapen zijn de ouders, want die hebben thuis even het rijk alleen. Of zoals een jongetje het omschrijft: 'We zijn allemaal aan het puberen, dus volgens mij vinden onze ouders het wel even lekker zonder ons.'