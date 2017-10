Aanklager roept NAC-speler op om vrijspraak Beugelsdijk te voorkomen

DEN HAAG - De aanklager betaald voetbal heeft dinsdagavond NAC-speler Pablo Mari opgeroepen om zijn verhaal te doen tegenover de tuchtcommissie. Volgens de aanklager heeft ADO-speler Tom Beugelsdijk hem tijdens NAC-ADO een elleboogstoot verkocht. De tuchtcommissie oordeelde eerder dat er onvoldoende bewijs was en sprak Beugelsdijk vrij.

Mari verklaarde eerder dat hij ‘werd gehinderd’, maar sprak in zijn verklaring niet over een bewuste elleboogstoot . Scheidsrechter Siemen Mulder was het incident ontgaan en Beugelsdijk zei dat hij voor de bal ging en niet in de gaten had dat hij Mari had geraakt. Wat over bleef waren de beelden, omdat het regelement voorschrijft dat de aanklager minimaal twee bewijsstukken moet kunnen overleggen, werd Beugelsdijk eerder vrijgesproken Dinsdagavond bleef NAC-speler Pablo Mari in het hoger beroep bij zijn verhaal dat hij werd gehinderd. De uitspraak volgt woensdagochtend.