Raadsel in Alphen aan den Rijn: kilometerslang verfspoor tot Nieuwkoop

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een kilometerslang verfspoor ligt dinsdag in Alphen aan den Rijn en omstreken. Het spoor loopt door tot Nieuwkoop. Hoe de verf op de weg terecht is gekomen, is voor de gemeente Alphen aan den Rijn een raadsel.

Het verfspoor begint bij de bushalte aan de Eisenhowerlaan, voor de Albert Schweitzerbrug. Vervolgens loopt het naar de Burgemeester Bruins Slotsingel, Churchillaan, Gnephoek, Zaagmolenweg (waar het spoor ook weer is omgekeerd), Kalkovenweg en Woubrugseweg. Via de Kerklaan verspreidt het spoor zich naar Ter Aar en Korteraar. Het eindigt op de Achttienkavels in Nieuwkoop.De gemeente Alphen is op zoek naar tips. Wie meer weet over hoe het verfspoor is ontstaan, kan contact opnemen via gemeente@alphenaandenrijn.nl