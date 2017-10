'Haagse wethouder De Bruijn ministerskandidaat voor Ontwikkelingssamenwerking'

DEN HAAG - Tom de Bruijn wordt genoemd als minister van Ontwikkelingssamenwerking voor D66 in het nieuwe kabinet. De Bruijn is nu wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu in Den Haag.

Volgens de NOS maakt De Bruijn een goede kans om tot het kabinet toe te treden. De Bruijn heeft veel ervaring in het buitenland. Zo werkte hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij de Verenigde Naties in Genève en hij was de permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie in Brussel.Ook de voormalig Haagse D66-wethouder Ingrid van Engelshoven zou een serieuze ministerskandidaat zijn voor het ministerie van Onderwijs. Zij was jarenlang wethouder van Onderwijs in Den Haag en loco-burgemeester. Zij vertrok een paar maanden geleden uit Den Haag om campagne te voeren en ze zit sinds de verkiezingen afgelopen maart in de Tweede Kamer. Woensdag zouden de gesprekken tussen D66-leider Alexander Pechtold en de ministerskandidaten plaatsvinden, schrijft de NOS.Een andere voormalige Haagse wethouder die kans maakt op een ministerspost is Sander Dekker. De VVD'er zou minister van Veiligheid worden. Dekker was de afgelopen vijf jaar al staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij wethouder in Den Haag.Op donderdag 26 oktober wil Mark Rutte zijn kabinet rond hebben en zijn ploeg presenteren op het bordes van de Koning.