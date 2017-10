Automobilist komt met schrik vrij na botsing met goederentrein

Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een personenauto en een goederentrein zijn dinsdagavond in Alphen aan den Rijn op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij een onbewaakte spoorwegovergang aan de Eikenlaan. De bestuurder is er ongeschonden van afgekomen, het voertuig is total loss.





De goederentrein rijdt dagelijks twee keer over het betreffende traject. Het spoor is tijdelijk buiten gebruik.



Volgens een politiewoordvoerder heeft de machinist op tijd kunnen remmen, waardoor de trein stapvoets reed tijdens de botsing. De automobilist negeerde mogelijk het rode lichtsein, laat de politie weten aan Omroep West.