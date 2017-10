Brand verwoest drie auto’s bij schadebedrijf Katwijk

De brandweer bluste het vuur. (Foto: AS Media)

KATWIJK - Op industrieterrein ’t Heen in Katwijk aan Zee is dinsdagnacht rond 2.30 uur brand uitgebroken bij een autoschadebedrijf. Daarbij gingen drie auto’s in vlammen op. Het is niet bekend of de auto’s al eerder schade hadden.

Volgens een woordvoerder van de brandweer werd de brand tegen 2.30 uur gemeld door een passerende 112-fotograaf, die ook werkt als taxichauffeur. ‘Ik zag in de verte een rookpluim en ging erop af’, zegt hij er zelf over. ’Toen ik aankwam zag ik de auto’s in brand staan en belde ik 112.’



De auto’s waren geparkeerd in een steeg tussen twee bedrijfspanden. De brandweer constateerde dat de naastgelegen gebouwen aan de Lageweg in Katwijk ook gevaar liepen. Daarom werd direct de inzet van de brandweer verhoogd.



Onder controle



De brandweer had de autobrand binnen een half uur onder controle maar was nog enige tijd bezig om na te gaan of de hitte ook vat had gekregen op de gebouwen. Dat bleek niet zo te zijn.