Noordzee voor deur, maar Noordzeevis weinig populair bij strandtenten

DEN HAAG - De Noordzee ligt er voor de deur, maar toch staat bij bijna de helft van de strandpaviljoens op Scheveningen geen enkele Noordzeevis op de menukaart. Dit blijkt uit onderzoek van Schuttelaar & Partners in opdracht van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.

Bij 43 procent van de 47 onderzochte strandpaviljoens staat geen enkele Noordzeevis op de kaart. Eén op de drie strandpaviljoens heeft slechts één vissoort uit de Noordzee op de kaart staan.De horecagelegenheden aan het strand die wel Noordzeevis presenteren, bieden volgens Stichting Noordzeevis uit Scheveningen weinig variëteit. 'De top vijf van meest geserveerde vis bij de strandpaviljoens bestaat uit zalm, sliptong, zeebaars, tonijn en kabeljauw. Hiervan is alleen de slibtong uit de Noordzee afkomstig. De Noordzeevissen tarbot, heek en griet worden zelden of nooit op de menukaart aangeboden. Schol en tong staan soms op de kaart vermeld.'Maar de vangst van de dag, die veel strandpaviljoens op hun menukaart hebben staan, kan een uitkomst bieden. Deze dagvangsten zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.