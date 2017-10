Jongste PvdA-kandidaat Mikal Tseggai: 'Ik wil jongeren betrekken bij politiek'

DEN HAAG - Mikal Tseggai is pas 22 jaar en moet haar studie Bestuurskunde nog afronden. Toch is ze met een tweede plek de hoogste nieuwe binnenkomer op de kieslijst van de Haagse PvdA. Als 22-jarige heeft ze een missie: 'Ik wil als jonge politica meer jongeren betrekken bij de lokale politiek.'

Volgens de kandidaatstellingscommissie onder leiding van oud-Kamerlid en huidig SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft zij 'alles in zich om dé verrassing te worden in de Haagse verkiezingsstrijd'. Voor Tseggai kwam de uitverkiezing ook 'een beetje als een verrassing', zei ze woensdagochtend op Radio West Ze maakt zich nu op om de hoge verwachtingen de komende periode waar te maken. 'Ik zie het vooral ook als een groot compliment. Ik loop al bijna vijf jaar mee bij de PvdA in Den Haag. Ik ben erg gedreven om mij in te zetten voor stad en dat wil ik graag laten zien.'Ze vertelt dat ze als kind al slecht tegen onrecht kon. 'Daar moest ik dan iets mee doen. Op latere leeftijd vond ik politiek steeds interessanter. Vanaf mijn tiende voerde ik daar ook thuis discussies over, dan ging het helemaal los. Daarna ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid en kwam ik voor m'n gevoel in een heel warm bad terecht. Ze dachten hetzelfde als ik, en hadden dezelfde drive.'Als raadslid wil Tseggai vooal de ongelijkheid in de stad verkleinen. 'Daarbij kun je denken aan je kansen als kind in het onderwijs, aan discriminatie of uitsluiting. Ook is het verschil in kwaliteit van huizen in verschillende wijken een grote uitdaging voor Den Haag. Daarnaast wil ik als jonge politica meer jongeren betrekken bij de lokale politiek.'