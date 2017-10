ADO-speler Beugelsdijk alsnog vier wedstrijden geschorst

DEN HAAG - ADO Den Haag moet het de komende vier wedstrijden stellen zonder verdediger Tom Beugelsdijk. Dat heeft de beroepscommissie na hoger beroep alsnog besloten. De aanklager betaald voetbal ging eerder niet akkoord met vrijspraak van de Haagse verdediger na het geven van een vermeende elleboogstoot.

In eerste instantie sprak de tuchtcommissie Beugelsdijk vrij wegens onvoldoende bewijsmateriaal. De aanklager betaald voetbal besloot daarop in beroep te gaan en liet dinsdagavond NAC-speler Pablo Mari voorkomen . De commissie van beroep komt nu tot deze nieuwe uitspraak op basis van de tv-beelden en de verklaring van de verdediger van NAC Breda ter zitting. Om tot een veroordeling te komen zijn minimaal twee bewijsmiddelen nodig en hieraan is volgens de commissie voldaan.Door de schorsing moet Beugelsdijk de wedstrijden tegen VVV Venlo, PEC Zwolle, Feyenoord en Heracles Almelo missen. Beugelsdijk en ADO Den Haag kunnen niet meer in beroep tegen deze uitspraak. De commissie van beroep is het hoogste rechtsprekende orgaan in de tuchtrechtspraak.