Auto's botsen in Den Haag, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

De brandweer moest een betrokkene uit de auto bevrijden. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een botsing tussen twee auto's aan de Sportlaan in Den Haag is woensdagochtend een van de inzittenden gewond geraakt.

Het slachtoffer moest door de hulpdiensten uit zijn auto 'geknipt' worden en is vervolgens met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.