Vrachtwagen in brand op A4, weg dicht

SCHIPLUIDEN - De oplegger van een vrachtwagen is woensdagochtend in brand gevlogen langs de A4 bij Schipluiden, in de richting van Rotterdam. De brand blijft oplaaien, daardoor blijft de weg tussen Den Hoorn en Schipluiden voorlopig dicht.

De oplegger was op tijd afgekoppeld van de vrachtwagentrekker, waardoor die niet in brand staat. In de oplegger zit grofvuil.De brandweer is met meerdere wagens aanwezig om de brand te blussen. Ook is een hoogwerker ingezet. De brand is nog steeds niet geblust. Het vuur laait steeds op. Er wordt ook extra bluswater gebruikt. Het blussen gaat waarschijnlijk tot 15.00 uur duren.Eerder ging de rechterrijstrook weer open, maar voor de bluswerkzaamheden is de weg tussen Den Hoorn en Schipluiden weer afgesloten. Zo kon de brandweer extra eenheden inzetten.Er staat twee kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Delft. Verkeer wordt omgeleid via de A13. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.