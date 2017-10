PVV in Den Haag raakt weer raadszetel kwijt

DEN HAAG - De PVV in Den Haag raakt een klein half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een tweede zetel kwijt en houdt er vijf over. Ex-PVV'er Bart Brands neemt de zetel in van het vertrokken PVV-raadslid Elias van Hees, die het werk in de raad niet kon combineren met zijn privéleven. Brands gaat op eigen titel de Haagse gemeenteraad in als Groep Brands.

Het is de tweede zetel die de PVV sinds de verkiezingen in 2014 verliest. Al een dag na de gemeenteraadsverkiezingen stapte Chris van der Helm uit de PVV-fractie. Hij kon de 'minder, minder' uitspraken van PVV-leider Geert Wilders niet verkroppen. Sindsdien zit hij als Groep van der Helm in de gemeenteraad.Om dezelfde reden verliet Bart Brands de PVV. Hij was een paar jaar raadslid en statenlid voor de PVV maar stoorde zich aan de 'minder Marokkanen' opmerking van Wilders, die volgens hem doelbewust gemaakt is.Ondanks zijn vertrek bij de PVV heeft Brands recht op de vrijkomende zetel van de partij. Dat komt omdat de kieslijst die een politieke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen inlevert, leidend is.Dat betekent voor de PVV dat Leon de Jong de eerste is die in aanmerking zou komen voor deze zetel. De Jong was fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad, maar vertrok in het najaar van 2015 naar het Europees Parlement. Sinds maart van dit jaar is hij Tweede Kamerlid. Maar De Jong bedankte voor de eer en gaat het Kamerwerk niet combineren met het raadswerk.De volgende in de rij is Bart Brands. In 2015 maakte hij vanwege het vertrek van Léon de Jong ook al aanspraak op een PVV-zetel maar toen weigerde hij nog. Nu neemt hij zijn zetel wel in.'Iedereen die mij kent, weet dat ik enorm gepassioneerd ben over Den Haag', zegt Brands in een verklaring. 'Ik ben de gemeentepolitiek altijd blijven volgen, en heb de afgelopen twee jaar aangekeken hoe de PVV zichzelf structureel buiten de discussie plaatst. Ik heb al eerder bewezen dat je ook mét behoud van je identiteit politiek kunt bedrijven en dingen voor elkaar kunt krijgen en dat zal ik de komende maanden opnieuw laten zien.'Brands zegt zijn tijd tot de verkiezingen in maart vooral te gebruiken om het veiligheidsbeleid van de gemeente onder de loep te nemen en gerichte voorstellen te doen om dit te verbeteren. Brands is veiligheids- en terrorisme expert. 'Ik ben ervan overtuigd dat we de stad veiliger kunnen maken zonder inbreuk te maken op de vrijheid van haar inwoners. Als het gaat om het veiligheidsbeleid zien we dat grote steden steeds vaker te maken krijgen met dreigingen uit extremistische hoek en andere veiligheidsrisico's. Ik zal mijn tijd gebruiken om me hierop te richten', zegt Brands.PVV-fractievoorzitter Karen Gebrands heeft geen goed woord over voor het besluit van Brands. 'Het is zijn besluit', zegt Gebrands. 'Maar een zetel innemen van een partij waar je zo op afgeeft, puur vanwege financieel gewin en omdat je geen ander werk kan vinden, vind ik niet kies.'