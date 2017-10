ALPHEN AAN DEN RIJN - Door een aanrijding is de N11 woensdagochtend in beide richtingen urenlang dicht geweest tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Een kleine vrachtwagen en vrachtwagen trailer zijn door nog onbekende oorzaak op elkaar gebotst tussen het aquaduct onder de Gouwe en de afrit bij museumpark Archeon.

Tenminste één persoon is zwaargewond geraakt, meldt Studio Alphen , mediapartner van Omroep West. Het slachtoffer is buiten zijn voertuig behandeld. Wat de verwondingen zijn, is niet bekend. De politie adviseerde weggebruikers om een andere route te kiezen in verband met politie-onderzoek.De N11 is in beide richtingen weer vrijgegeven.