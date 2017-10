Hoogste rechter: Strandhuisjes in Kijkduin mogen blijven staan

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft terecht vergunningen gegeven voor in totaal veertig strandhuisjes in Kijkduin. De keuze voor de plek op het Zuiderstrand is ‘zorgvuldig’ geweest. De gemeente heeft daarbij ook voldoende rekening gehouden met de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en de natuur.

Dat staat in een uitspraak van de Raad van State. Het bezwaar tegen de komst van de huisjes was aangespannen door watersportvereniging Sail Center. Die vindt de plekken van de huisjes aan het Zuiderstrand niet geschikt en is bang dat de strandhuisjes haar watersportactiviteiten aan het strand in de weg zullen staan Maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het daarmee niet eens. Zij oordeelt dat college van burgemeester en wethouders van Den Haag vergunningen mocht verlenen voor in totaal veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin. Het gaat om twee vergunningen uit 2015, die ieder twintig seizoensgebonden strandhuisjes mogelijk maken op twee locaties ten zuiden van de boulevard van Kijkduin. De vergunningen gelden voor een periode van vijf jaar.De gemeente heeft volgens de Raad van State niet alleen voldoende rekening gehouden met bereikbaarheid, parkeren en natuur, ook passen de huisjes in het beleid van de gemeente, vindt het rechtscollege. Daarin staat dat Den Haag zijn groene karakter moet behouden. De Afdeling bestuursrechtspraak volgt het gemeentebestuur in de stelling dat de strandhuisjes dat karakter niet aantasten. ‘Daarbij is van belang dat de vergunde strandhuisjes een relatief beperkte omvang hebben en de plaatsing daarvan niet tot verwijdering van aanwezig groen leidt’, aldus de hoogste bestuursrechter.De uitspraak betekent dat de vergunningen voor de veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin onherroepelijk zijn, en dat de strandhuisjes er de komende paar jaar van maart tot november mogen staan.In december 2016 verleende het gemeentebestuur na een eerdere uitspraak van de rechtbank Den Haag opnieuw twee vergunningen voor dezelfde strandhuisjes op het Zuiderstrand. Die gaan over iets minder strandhuisjes, namelijk in totaal 35 stuks. Tegen die vergunningen loopt nog een procedure bij de rechtbank Den Haag. Die heeft nog geen uitspraak gedaan in die zaak.De gemeente Den Haag laat in een reactie weten het 'goed' te vinden dat de hoogste rechter nu duidelijkheid biedt.